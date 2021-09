Experte toulousaine anti-relous sexistes

Le livre pour ne jamais se dire, ensuite sous la douche, « p*tain, j’aurais dû dire ça ! ». Conçu à la fois comme un livre et comme un carnet, il permettra aux lecteur.ices de répondre aux micro-attaques sexistes les plus courantes à l’aide de reparties piquantes.

Marion Escot est marketeuse digitale et activiste. Elle a donné de nombreux ateliers de sensibilisation sur l’égalité femmes-hommes dans les collèges et les lycées avant de créer, en 2019 , le projet @Punchlinettes (125K sur Insta), avec l’ambition de faire évoluer les consciences vers moins de sexisme et d’aider les personnes à riposter face aux discours toxiques. Avec Laure Cozic, Marion est donc l'auteure de ce guide de réparties anti-relous : 192 pages, 15€95. Elle en parle dans Circuit Bleu, Côté Expert à 9h30 sur France Bleu Occitanie.

Séance de dédicaces à la FNAC WILSON de Toulouse ce mardi 28 septembre à 17h30.