Fabien et Ugo : Première mondiale à The Voice

Dans l'émission de TF1 on a déjà vu un père et un fils chanter ensemble. Mais sur toute la planète, c'est la première fois qu'un père et un fils se présentent devant le jury de The Voice l'un après l'autre. C'est ce qu'on pourra voir samedi 12 mars 2022 à la télé. Dans leur école de danse, on installe déjà le rétroprojecteur et on attend une cinquantaine de personnes pour visionner la prestation de Fabien Cicoletta, 49 ans, et Ugo, son fils en terminale qui passe un Bac théâtre. Interview et chanson à capella sur France Bleu Occitanie.

L'interview en duo Copier

Après la scène du Théâtre du Capitole pour danser, Fabien s'est mis à chanter du côté de Muret en 2013. Il sort un EP ("Confidences") dans quelques jours. France Bleu Occitanie souhaite bonne chance à ces 2 talentueux toulousains.