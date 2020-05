RécréAmômes : On fait quoi cette semaine pour occuper les enfants durant le confinement ?

L’expérience de la semaine avec La Turbine sciences

Durant le confinement, les médiateurs de la Turbine sciences (Cran-Gevrier) imaginent et partagent des ateliers scientifiques et ludiques, en vidéo. Cette semaine, Guillaume nous propose de fabriquer notre colorant alimentaire naturel pour colorer nos bons petits plats ; retrouvez la vidéo et les 3 autres expériences sur le site de la Turbine sciences.

La couleur y'a que ça de vrai - La Turbine Science

Bon plan : le coloriage gagnant avec Vitam

L’équipe du Vitam, le centre sportif et ludique situé à Neydens (fermé durant ce confinement) vous propose de colorier le visuel de la Mission Atlantide, jeu laser du Vitam'Ludic ! Téléchargez-le coloriage ici et postez votre création en commentaire du post facebook dédié au jeu. Tous les coloriages reçus seront exposés dans la galerie du Vitam à la réouverture ... et 3 seront choisis ; leurs auteurs gagneront 4 entrées aquatique au Vitam. À vos crayons !

Coloris ! Age ou pas ! - Vitam

Nouveau : ''Mêm'pas peur !", une animation du Centre de la nature Montagnarde

Le Centre de la Nature Montagnarde (Sallanches) se mobilise pour proposer des « télé-animations » pour les enfants de 8-12 ans tout en restant à la maison : une animation en direct et interactive.

Prochaine date : jeudi 7 mai de 14h à 15h.

Le thème de cette première animation : MÊM' PAS PEUR ! L’araignée, le serpent, la chauve-souris… Qu’ont-ils tous en commun ? Un indice ? Nos émotions.

Oui, ces animaux éveillent chez les êtres humains des sueurs froides, des palpitations, et parfois même des cris de frayeur !

Réunissons-nous derrière nos écrans le temps d’une heure pour en apprendre plus sur les vieilles légendes sur certains animaux de la montagne et comprendre autour de jeux et de discussions comment notre peur fonctionne et peut, parfois, nous induire en erreur !

Challenge : déguisons-nous en l’animal qui nous fait le plus peur, grâce aux accessoires et maquillages qu’on trouvera au fond de nos placards ! Le prix du meilleur déguisement sera décerné !

Déroulement : l’animation se fera en direct et sera interactive grâce la plateforme ZOOM qui permet un échange visuel et sonore en temps réel. Chaque participant pourra voir, écouter, discuter, jouer, interagir avec l’animatrice ainsi qu’avec les autres participants ! Lors de votre inscription, les informations nécessaires vous seront envoyées.

Inscription : contact@centrenaturemontagnarde.org (attention places limitées)

''Relève le défi" avec la ligue de Protection des Oiseaux AURA

Haute-Savoie la LPO AURA propose aux enfants des petits jeux et défis pour les sensibiliser à la nature qui les entoure. 7ème défi : créé ton marque-page nature : avec du scotch double face sur un papier, colle des éléments naturels pour te faire un joli marque-page ! Une création inspirée de maman-laly.blogspot.com)

Vous aimez !? C'est moi qui l'ai fait ! - LPO AURA

Atelier créatif : un bilboquet… en forme de gypaète barbu

Une belle idée des animatrices de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc ! Construisez avec vos enfants un "bilboquet" en forme de gypaète barbu (oiseau emblématique de nos montagnes) avec des rouleaux de papier toilettes vides. Suivez le tuto sur ce lien et retrouver d’autres activités sur

La sélection BD de BD Fugue : les 3 coups de cœur de Gaëlle

Depuis quelques jours, les librairies sont autorisées à proposer un service de « click & collect », dans le cadre des déplacements pour achats de première nécessité. La librairie BD Fugue Café d’Annecy a mis en place ce système pour que vous puissiez renouer avec la lecture de BD pendant cette période « suspendue ».

Gaëlle, spécialiste et passionnée de BD jeunesse nous offre ses 3 BD coups de cœurs que les 8/9 devraient dévorer !

« J’ai choisi 3 albums « familiaux », c’est à dire que je considère qu’elles sont toutes parfaites pour être partagées en famille pendant le confinement. »

1- "Sacrées sorcières", Editions Gallimard, 300 pages, 23,90€.

Pénélope Bagieu n’a pas eu peur de s’attaquer à l’œuvre de Roald Dahl tout en y ajoutant sa touche personnelle. Le résultat a pour caractéristique principale de vous transformer en enfant émerveillé dès les premières pages. Le ton est pétillant, le rythme dynamique et le choix des couleurs audacieux. Une BD qui a pour gros avantage de fournir la recette infaillible pour reconnaitre les sorcières à tous les coups. Si ça ne vous sert pas, vous aurez passé un bon moment en compagnie de ces agréables personnages et de ces abominables sorcières. Tout comme le personnage principal qui, malgré ses mésaventures, poursuit sa vie joyeusement !

2- "Les Vermeilles", Editions Actes Sud, 155 pages, 21,50€.

Camille Jourdy propose ici sa première BD jeunesse et elle a fait les choses en grand, raflant au passage tous les prix les plus prestigieux de l’année 2020 : La Pépite au salon de Montreuil, et le Fauve jeunesse d’Angoulême. Dans "Les Vermeilles", une jeune fille s’éloigne de ses parents lors d’un pique-nique et bascule dans un monde peuplé de créatures fascinantes ou tout est couleur de bonbons et de gâteaux. Ne vous laissez pas abuser par la beauté des décors et la féérie apparente, il y a des méchants ici aussi ! 200 pages d’aventures et de merveilles vous attendent. Laissez-vous tenter en famille par ce livre copieux et inattendu. »

3- "Dad t6", Editions Dupuis, 46 pages, 10,95€.

"Dad" est une série de gags en une page qui narre le quotidien sans répit d’un papa célibataire et de ses quatre filles. Entre les frasques de chacune et sa "carrière" d’acteur raté, réduit à se déguiser en saucisse pour des publicités, Dad ne s’arrête jamais. Papa au grand cœur, papa patient, papa rigolo, papa ménage, papa cuisine, papa joueur… Ces multiples facettes en font l’un des personnages les plus attendrissants de la BD jeunesse. Ses filles, qui sont elles-aussi de sacrées numéros, ne sont probablement pas pour rien dans le succès de la série. Tous les enfants méritent un "dad" comme lui !

Envoyez un mail à annecy@bdfugue.com afin que votre commande soit préparée selon les règles sanitaires édictées. Le retrait de vos achats se fera ensuite sur RDV. Vous avez aussi la possibilité de soutenir la librairie en commandant des bons d’achat.

Retrouvez d’autres critiques de livres et BD jeunesse de Gaëlle sur son blog et et sur Instagram

On joue en famille

Un nouveau jeu de société concocté par l’équipe de Sixt-Fer-à-Cheval Tourisme, à imprimer. Il vous suffit ensuite de vous munir de pions et d’un dé (vous avez cela certainement à la maison), puis à vous de jouer !

1,2,3... 50 ! - Sixt Fer à Cheval Tourisme

Yoga ! On se détend en famille

Pratiquer le yoga en famille chez vous c’est simple et cela fait tellement de bien. Aurélie Brac, professeure de yoga à Annecy vous propose de jouer et de rire lors d’une séance de yoga parent-enfant dès 5 ans dimanche 3 mai de 11h15 à 11h45.

Faites de la place dans votre salon, allumez votre ordinateur, prévoyez 1 ou 2 tapis (si vous en avez) et surtout prévoyez des vêtements souples et de la bonne humeur ! Inscriptions en suivant ce lien ici.

Retrouvez également les nouvelles séances pour « P’tits yogis » 18 mois-5 ans proposées par Vilayrack.

"P’tits yogis dans le jardin" et "P’tits Yogis à la mer" sont les deux derniers cours en vidéo pour partager une séance de détente avec nos petits.

Un tuto sur-masque avec Atelier Mt’Crea et Maped

Le gouvernement a annoncé la reprise progressive de l’activité dès le 11 mai, avec des gestes barrières recommandés comme le port du masque. Dans quelques semaines, les enfants vont donc reprendre le chemin de l’école avec un masque afin de suivre les nouvelles règles d’hygiène.

Pour apporter un peu de fun à ce contexte si particulier, MAPED propose un tuto facile pour fabriquer un « sur-masque » en tissu pour les enfants à personnaliser, avec la complicité de Corinne de l’Atelier MT’Crea (Metz-Tessy) : broderie, feutrine, couture… aux enfants de le décorer comme ils aime. Tuto en vidéo ici

Retrouvez d'autres idées créatives sur www.mapiwee.com https://atelier\-mt\-crea\.business\.site/

La vie continue… le Printemps de La Ravoire aussi !

Le Printemps de La Ravoire souffle ses 30 bougies cette année. Fêtez-le à distance en mettant en avant les dons artistiques de chacun ? Peinture, chant, musique, dessin, danse, cirque...Envoyez la photo ou la vidéo de votre réalisation à anim.culturelles@laravoire.com avant le 16 mai 2020.

Vive le printemps - Printemps de la Ravoire

Piochez d’autres idées dans les articles précédents : samedi 4 avril, samedi 11 avril, samedi 18 avril, samedi 25 avril.

Belles récrés avec vos mômes !