Fan de cinéma ? Et si vous réalisiez votre film d'animation à la maison ?

Grâce au cinéma "Le Beaulieu" à Bouguenais, près de Nantes en Loire-Atlantique, qui propose aux enfants de réaliser un film d'animation à la maison. Pour ce faire, toutes les techniques sont possibles : animation en volume avec des jouets ou figurines. Animation de pâte à modeler, papier découpé... Tout peut s'animer !

Après on peut développer plein de choses autour. On peut fabriquer un décors, peindre un décors [...] On peut imaginer une histoire entre deux personnages qui vont avancer et se rencontrer. On peut imaginer tout ce que l'on veut - Élise GUINARD, Directrice du cinéma "Le Beaulieu"