Fait maison avec trois fois rien et toute la famille : des fleurs en rouleau de papier toilette

Toute la journée France Bleu vous informe et vous propose de bonnes idées pendant le confinement. Aujourd'hui Ainhoa Altuna de France Bleu Pays Basque nous présente une activité manuelle à faire à la maison avec les enfants et avec du matériel facile à dénicher dans vos placards.

Alors pour le matériel, il vous faudra :

- 1 rouleau de papier toilette vide

- 1 bouchon en liège ou de bouteille en plastique

- De la peinture mais des feutres ou des crayons en couleur font l’affaire

- De la colle

- Des ciseaux

- Un crayon à papier

- Une règle

- Une pince à linge

- Une brochette en bois

Matériel pour fabriquer des fleurs en rouleau de papier toilette © Radio France - Ainhoa Altuna

Première étape :

On aplatit le rouleau de papier toilette vide. Sur la longueur du rouleau aplati, avec le crayon à papier et la règle, on fait des marques sur le rouleau à 1 cm d’intervalle. Grâce à ces marques on va pouvoir tracer des traits qui vont former des bandelettes.

Marques pour les bandelettes sur le rouleau de papier © Radio France - Ainhoa Altuna

Deuxième étape :

On découpe chaque bandelette à l’aide d’une paire de ciseaux

Bandelettes découpées © Radio France - Ainhoa Altuna

Troisième étape :

On va peindre les bandelettes, là vous pouvez choisir de faire toutes les bandelettes de la même couleur mais libre à vous pour le choix des couleurs. Attention il faut peindre l’extérieur, l’intérieur mais aussi les tranches des bandelettes pour ne pas qu’elles soient blanches.

Bandelettes peintes © Radio France - Ainhoa Altuna

Quatrième étape :

On va mettre de la colle sur une bandelette sur le bout sur environ 1 cm et la coller à une autre bandelette.

Pour être sûr que la colle prenne bien, je vous conseille de bloquer les deux bandelettes collées avec une pince à linge pendant 5 minutes

Bandelettes collées © Radio France - Ainhoa Altuna

Collez toutes les bandelettes ensemble, vous verrez, ça ressemblera rapidement à une fleur.

Cinquième étape :

Pour faire la tige de la fleur, on met de la colle sur un bâton à brochette qu’on va glisser entre deux pétales de fleurs. Là encore, vous pouvez le fixer avec une pince à linge

Sixième étape :

Pour faire le cœur de la fleur, on prend un bouchon en liège et on va le découper en tranche d’un demi centimètre.

Puis on le peint de la couleur qu’on veut il suffira ensuite coller le bouchon sur le milieu de la fleur.

Fleurs en rouleau de papier toilette © Radio France - Ainhoa Altuna

Voilà votre fleur est terminée, prête à décorer votre maison !!