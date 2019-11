France Bleu - partenaire radio officiel - se mobilise aux côtés des Restos du Cœur, pour cette 35e campagne d'hiver 2019-2020. France Bleu Berry vous donne rendez-vous les 4 et 11 décembre pour une grande collecte de jouets, à Bourges et Châteauroux.

France Bleu Berry se mobilise au profit des Restos du Cœur, pour deux journées spéciales les 4 et 11 décembre

Châteauroux, France

France Bleu partenaire radio officiel des Restos du Cœur, se mobilise pour la 35e campagne d’hiver 2019-2020. France Bleu Berry organise une grande collecte de jouets, le mercredi 4 décembre à Châteauroux, et le mercredi 11 décembre à Bourges.

Pour ces deux journées, la collecte se fera de 9h00 à 19h00, et nos studios installés sur place, accueilleront nos émissions en direct de 9h00 à midi, puis le soir entre 16h00 et 19h00.

France Bleu Berry, les Restos du Cœur et le CGR de Châteauroux vous attendent pour collecter vos jouets neufs

Venez déposer vos jouets neufs ou en très bon état

Nous vous attendons nombreux, le mercredi 4 décembre, dans le hall d’entrée du cinéma CGR à Châteauroux. Nos amis des centres des Restos du Cœur décentralisés qui participent également à la collecte dans le département de l’Indre, à Argenton sur Creuse, La Châtre et Buzançais seront avec nous pour vous accueillir.

Si vous habitez Bourges et sa région, nous vous accueillerons le mercredi 11 décembre, au Méga CGR de Bourges. Vous pourrez déposer vos jouets, et rencontrer les bénévoles des centres des Restos du Cœur décentralisés du Cher (Saint Florent sur Cher, Saint Amand Montrond et Vierzon).

Rejoignez-nous pour assister à nos émissions en direct de Châteauroux et de Bourges

Ces deux journées spéciales sont l'occasion de mettre à l'honneur les bénévoles des Restos, afin de parler de leurs actions, au cours de nos émissions réalisées en direct :

9h00, un dossier du jour spécial au cours duquel nous évoquerons l'aide alimentaire, les actions culturelles, les cours de français, les cours de couture, le Printemps du cinéma, etc...

au cours duquel nous évoquerons l'aide alimentaire, les actions culturelles, les cours de français, les cours de couture, le Printemps du cinéma, etc... 10h00, nous parlerons cuisine un peu différemment ! Les Restos n’ont pas de cuisinier mais vous verrez qu'il est possible de faire appel à des bénévoles pour la mise en place d’un atelier cuisine par exemple.

Les Restos n’ont pas de cuisinier mais vous verrez qu'il est possible de faire appel à des bénévoles pour la mise en place d’un atelier cuisine par exemple. 11h00, nous jouerons ensemble avec vous et les bénévoles des Restos !

L'après-midi, nous nous ferons l'écho des actions culturelles, vous pourrez assister en direct à notre émission les Tasons. La collecte se poursuivra bien entendu jusqu'à 19h. Nous suivrons l'évolution des dons de jouets, grâce à nos correspondants, qui interviendront en direct des autres centres des Restos du Cœur.