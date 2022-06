France Bleu Bourgogne Social Club à la Ludothèque de Quetigny

La Ludothèque de Quetigny5 est une structure associative qui met plus de 200 jeux et jouets, de tout type et pour tout âge, à disposition des particuliers (mais aussi des professionnels et collectivités) pour jouer sur place ou pour emprunter. Les équipes de la Ludothèque de Quetigny vous conseillent pour le choix de vos jeux selon l’âge et le type de loisir recherché ! Laissez-vous tenter !

Et c'est parti pour une aprèm jeux endiablée ! Copier

Le Monopoly, toujours d'actualité ! © Radio France - Caroline PAUL

Murielle, la ludothécaire nous présente les lieux Copier

Une cuisine équipée, pour "faire semblant"... © Radio France - Caroline PAUL

Virginie, la ludothécaire nous fait la visite guidée Copier

Pour de vrai, il y a un mur de jeux à Quetigny ! © Radio France - Caroline PAUL

Dominique, animatrice bénévole nous explique que jouer ça sert à grandir ! Copier

Un peu de construction et beaucoup de concentration... © Radio France - Caroline PAUL

Pour Murielle et Virginie, le jeu c'est intergénérationnel et multiculturel ! Copier

Accueil chaleureux et coloré garanti à la Ludothèque de Quetigny ! © Radio France - Caroline PAUL

Horaires en période scolaire :

Mardi : 9h30 – 11h30 / 16h – 18h30

Mercredi : 16h – 18h30

Vendredi : 9h30 – 11h30 / 16h – 18h30

Samedi : 10h – 12h30

Horaires vacances :

Mardi : 9h30 – 12h / 15h – 18h30

Mercredi : 15h – 18h30

Jeudi : 9h30 – 12h

Vendredi : 9h30 – 12h / 15h – 18h30

+ d'infos : Ludothèque de Quetigny - Château de la Motte - 22 avenue du Château à QUETIGNY - Tél : 03.80.71.95.94 - Mail : ludoquetigny@orange.fr