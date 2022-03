France Bleu Bourgogne Social Club chez ArtZatis !

ArtZatis propose un programme annuel d’ateliers artistiques ludiques et d’animations pour enfants et ados. France Bleu Bourgogne chope ses pinceaux pour une résidence exceptionnelle !

L'association ArtZatis, soutenue par le magasin Cultura-Dijon, la Librairie Momie Manga et le Café Bread and Coffee proposait il y a quelques jours une résidence artistique. L'idée c'est de proposer au public la rencontre avec des artistes confirmés pour perfectionner leurs techniques et ouvrir leurs horizons...

Tatiana Zabarina, présidente d'ArtZatis nous présente son asso Copier

Installation des outils pour les artistes en herbe... © Radio France - Caroline PAUL

Sur une semaine de résidence, les artistes en herbe ont pu travailler et échanger avec des artistes confirmés de la région : #Dièse (dessin au crayon et aquarelle), Mangenta Art Peintures (art abstrait et technique mixte), Carole Perrau (dessin et acrylique), Pascal Lazzarotti (acrylique et portrait) et Valérie Leprun (aquarelle).

Garence nous explique sa passion pour l'art... Copier

Travail au crayon de l'artiste #Dièse © Radio France - Caroline PAUL

Les enfants et ados travaillent les techniques du crayon, étudient la perspective, testent l'art abstrait lors d'ateliers pratiques.

Atelier "abstrait" avec l'artiste Magenta Art Peintures Copier

Le couteau, outil indispensable pour l'art abstrait... © Radio France - Caroline PAUL

Lili nous parle de ses progrès avec ArtZatis Copier

figuratif ou abstrait, à chacun de faire son choix ! © Radio France - Caroline PAUL

Bilan et perspectives avec Tatiana, la présidente d'ArtZatis Copier