France Bleu Breizh Izel partenaire de "Noël à Trévarez" du 23 novembre 2019 au 5 janvier 2020

Un château. Une nuit étoilée. Une féerie. Du merveilleux et de fabuleuses surprises. Où sommes-nous donc ? Certains diraient : mais à Trévarez bien sûr ! Imaginez un Palais des mille et une splendeurs, des mille et un éblouissements !

LES MILLE ET UNE NUITS DE KIKI & ALBERT LEMANT ET SPECTACULAIRES

Exposition, spectacle de lumières, animations

Qu’est-ce que c’est que cette drôle de musique ? Et ces odeurs épicées ? Et ces palmiers dans la cour ? Mais où est passé le sapin ? Et que voyez-vous dans le ciel, ne serait-ce pas… un tapis ?... Est-ce un songe ? Et bien non (si, un peu tout de même) car vous êtes bien au Château de Trévarez et nous sommes bien à Noël 2019. Mais cette année et pour une édition vraiment spéciale, les mirages s’invitent au Palais, oui au Palais, car le château cette année est devenu le Palais des Mille et une nuits, le Palais des mille et une splendeurs, des mille et un éblouissements ! Attendez-vous à des rencontres extraordinaires au détour d’une oasis ou d’une fontaine, forcément magique. Qui se cache derrière ses fleurs géantes ? Un prince ou une princesse ? Un jardinier ou un djinn ? Alors, qui veut ouvrir la lampe d’Aladin ? Qui veut faire un tour de tapis volant ?...

Un château. Une nuit étoilée. Une féerie. Du merveilleux et de fabuleuses surprises. En 2019, l’ambiance de Noël au Domaine de Trévarez sera résolument dépaysante : dès leur arrivée, les visiteurs sont plongés dans un véritable conte des Mille et une nuits qui va les transporter, de surprise en surprise, tout au long d’une mystérieuse et joyeuse quête.

Dans ce parcours, on rencontrera un éléphant chamarré haut de quatre mètres paradant sous la verrière des grandes écuries, ou un oiseau prodigieux perché dans sa volière parmi les tapis volants et les moucharabieh. Ces créatures poétiques, créées par les artistes Kiki et Albert Lemant, ouvrent le bal d’une multitude de silhouettes de pachas tous plus extravagants les uns que les autres, disséminés comme autant d’indices.

Au cœur du parc, au détour des allées, des allumeurs d’images inspirés signent la nouvelle scénographie lumineuse de l’évènement et dessinent de subtiles ambiances, révélant une poésie inédite des lieux. Chaque soir, le château rose - rebaptisé « Trévarhâz » pour la circonstance - se fond dans des lumières fantastiques, s’anime et se métamorphose en palais des mille et une splendeurs. Sur sa façade, un impressionnant mapping sonorisé, élaboré par les créateurs de Spectaculaires d’après les dessins et le scénario d’Albert Lemant, conclut en beauté la promenade et dévoile aux spectateurs le fin mot de l’histoire…

Dans le grand salon du château, une exposition participative, issue d’ateliers ouverts à tous, présente un pacha géant au vêtement chamarré veillant sur un étonnant défilé de mille et un petits pachas. Et, tout au long des six semaines, un programme d’animations ponctue cet événement annuel festif et original qui rassemble jusqu’à 60.000 visiteurs chaque année.

DES ANIMATIONS

La parade des éléphants En Orient, les pachydermes se parent de mille et une couleurs lors des fêtes ! Personnalisez le vôtre : assemblez les pièces de votre petit éléphant et donnez-lui des couleurs chatoyantes en vous inspirant de celui de l’exposition. Atelier en accès libre de 14h à 19h aux écuries

L’heure du conte Tendez l’oreille… Une voix s’élève dans l’obscurité et vous immerge un peu plus dans l’univers de ces mille et une nuits pas comme les autres ! Animations flash impromptues aux abords des écuries

ET AUSSI

• Le café de Trévarez, une pause réconfortante avec vin chaud aux épices, café, thés, spécialités de Noël…

• Les boutiques, une sélection d’ouvrages consacrés à la nature, aux arts, aux thèmes des expositions, à la Bretagne…, des décors de Noël, des produits gourmands…

INFOS PRATIQUES

Du 23 novembre 2019 au 05 janvier 2020 de 14h00 à 19h30

Tout public

Jusqu’à 7 ans : gratuit - 7/17 ans : 1€ - 18/25 ans : 4€ - Réduit : de 1€ à 4€ - Adulte : 8€

Ouvert les 25 décembre et 1er janvier

Les 24 et 31 décembre, fermeture à 18