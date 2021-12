France Bleu Limousin la radio partenaire de Noël à Limoges du 1er au 31 décembre 2021

Cette année encore France Bleu Limousin vous accompagne au coeur des préparatifs des fêtes de fin d'année. Découvrez les chalets et les animations de Noël à Limoges rue Jean-Jaurès, place de la République, place de la Motte, la place Saint Pierre, au jardin d'Orsay ou au champs de juillet.

Renne Noël à limoges © Radio France

France Bleu Limousin en direct de Noël à Limoges.

Mercredi 1er décembre de 16h à 19h suivez l'inauguration en direct.

Le coup d'envoi des illuminations de Noël a été donné ce vendredi soir à Limoges © Radio France - Jérôme Edant

Vendredi 3 décembre de 9h à 12h. On prépare les fêtes ensemble en direct des halles de Limoges avec Marie Ange Roulencq et Pascal Sammartano. Coté cuisine avec Méryl, la candidate limousine de la saison 10 de l'émission le meilleur pâtissier, dégustation de Parmentier végétarien entre 10h et 11h.

Méryl candidate limousine de l'émission le meilleur pâtissier © Radio France - Lou Breton

Vendredi 17 décembre recette de fêtes en direct des halles de limoges de 9h à 12h et émission spéciale avec Christophe Besson entre 16h et 19H en direct de la place de la république.

magicarno © Radio France - magicarno

Le vendredi 3 et le vendredi 17 décembre, retrouvez Arno le magicien de France Bleu Limousin aux halles et dans le centre de limoges pour gagner de nombreux cadeaux....

magicarno © Radio France

Le programme des animations :

https://noel.limoges.fr/programmation