France Bleu Lorraine vous propose : où sortir ce week-end du 3 et 4 septembre ?

Fontaines Dansantes à Metz samedi 3 septembre !

C'est le dernier soir des fontaines dansantes. Retrouvez ce spectacle d’une vingtaine de minutes de son et lumière sur le lac aux cygnes à 22h30 et 23h avec les années 80 comme thème. Plein les yeux pour un spectacle gratuit, à vivre en famille !

Animations musicales à Thionville dimanche 4 septembre !

Dans le cadre de l’événement estival Rive et Cœur de Ville en Fête, les groupes Le son de la Cave et The Bend se produiront ce dimanche 4 septembre de 16h à 19h. Entrée gratuite.

Profitez des derniers rendez-vous ensoleillés ce 4 septembre 2022 ! - @villeThionville

Manifestation Inter-Associative à Metz !

À l’occasion de la Journée Européenne de la Culture Juive, de nombreuses animations auront lieu ce dimanche 4 septembre au cloître des Récollets. Exposition, concert, rencontre avec des associations locales, théâtre et projection de film… Le programme complet est à retrouver ici.

Rendez-vous le 4 septembre pour une journée culturelle.. - @JECJ-Lorraine

Exposition à Hagondange dimanche 4 septembre !

Jusqu’au dimanche 4 septembre, le Musée de la Moselle 1939-1945 vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir la première exposition temporaire La jeunesse mosellane dans la tourmente 1939-1945. Entrée gratuite.

Des milliers d’objets et de documents d’archives pour raconter l’histoire de la Moselle durant la Seconde Guerre mondiale ! - @ascomemo

Musée de la Moselle en 1939-1945 / 2 rue des Artisans : 57300 Hagondange 03.87.72.08.65

8ème Fête du Cochon à Hayange !

Rendez-vous à Hayange pour une nouvelle édition de la Fête du Cochon, sur la place de la Mairie ce dimanche 4 septembre 2022 à partir de 11h00.. Animations, concerts, produits du terroir... fête emblématique de Hayange autour d’un bon repas et d’une programmation musicale riche : Plateau 80' avec Cookie Dingler, Patrick Hernandez, Philippe Cataldo et William de Début de soirée.

Tout le programme à retrouver ici.

Gourmets et fêtards, en famille ou entre amis, adultes et enfants, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies ! - @VilleHayange

Metz célèbre la fête du sport ce weekend au parc de la Seille !

Rendez-vous les 3 et 4 septembre aux Arènes et au Parc de la Seille à Metz pour la fête du sport 2022.. Evénement incontournable de la rentrée, organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Moselle, le Conseil Départemental de Moselle et la Ville de Metz. Plus de 50 sports seront proposés, les clubs mettront en place des animations pour vous faire pratiquer et découvrir les différents sports.

Inauguration officielle samedi 03 septembre à partir de 13h30.

La fête du sport est le lieu idéal pour rencontrer les associations sportives § - @cdos57

Un événement sportif GRATUIT pour toute la famille.

