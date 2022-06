France Bleu Saint-Etienne-Loire partenaire du Paddle Trophy 2022 les 25 et 26 juin à Saint-Victor-Sur-Loire

Avec les grandes chaleurs, quoi de plus sympa que d'avoir les pieds dans l'eau, France Bleu Saint-Etienne Loire et Loire Paddle Trophy 2022 sont à Saint-Victor-sur-Loire les 25 et 26 juin.