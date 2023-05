France Bleu Pays D'Auvergne vous offre vos places pour Asm Expérience.

Au rez-de-chaussée, sur plus de 600 m2, un parcours d'1h15 vous attend. Pour découvrir le club, son fonctionnement et son histoire, et des informations sur la création et l'histoire du Club.

Lors de votre visite vos sens seront sollicités. Vous pourrez vous comparer aux joueurs, entrez dans les coulisses du vestiaire, devenez supporter, et bien découvrez bien autres surprises encore… et pour finir, c’est « à vous de jouer » avec des jeux de touche et de simulation de pénalité !

Répondez, tout au long du parcours, à des questions qui détermineront votre profil type de joueur. Commentez un match et faites-vous photographier auprès de joueurs en réalité augmentée.

Entrez, vous aussi, sous la mêlée et découvrez les coulisses de l’ASM, dans un parcours à la fois culturel, ludique et interactif.

