France Bleu Périgord relaie une initiative du CRAC de Saint-Astier

Le Centre de Rencontres et d'Actions Culturelles de Saint-Astier est à vos côtés pour passer cette période difficile.

Pour la suite de cette épreuve que nul ne pensait vivre, même si nous pouvons douter ou ressentir parfois des angoisses, le C.R.A.C. de Saint-Astier vous invite plus que jamais à regarder le bout du tunnel, à rester fiers et à croire en vous.

Croyons en notre capacité à toujours imaginer des moments de partage, avec la nature, via les réseaux sociaux, avec nos voisins, en écrivant, en peignant, en bricolant et en chantant. Une chanson, choisie par le C.R.A.C, va nous permettre de lancer des ondes positives autour de nous : «Les moulins de mon coeur«, composée pour le film «L'affaire Thomas Crown» par Michel Legrand (oscar de la meilleure chanson originale) et chantée par lui-même en 1969, sur des paroles française d'Eddy Marnay. A chanter en karaoke ou a retrouver en video (avec les paroles). Enfin le poème du jour est de Jean-Claude Botton.