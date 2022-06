France Bleu Saint-Etienne-Loire s'associe au festival Bike & Troc qui sera dans la Loire du 6 au 9 juillet

France Bleu Saint-Etienne Loire et le Bike and Troc 2022 vous offre vos dossards pour participer aux randonnées vélos.

Le festival "Bike & Troc " se déroulera dans la Loire, orienté 100% vélo et mixera à la fois les randonnées et une bourse aux vélos, que vous soyez professionnel ou particulier, pour dénicher votre bonheur.

Cette année, le Bike and Troc Festival se déroulera sur 4 jours dans 4 villes différentes ! Saint-Etienne, Roanne, Savigneux et le jour du Festival à Chalmazel le samedi 9 juillet 2022 !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le concept du Troc:

Vous n’utilisez plus votre vélo ? Pourquoi ne pas le vendre et lui donner une seconde vie ? C’est l’objectif du Troc BATF, permettre un véritable échange entre vendeur et acquéreur ! De cette manière, tout le monde est gagnant : d’un côté la possibilité de vendre son vélo au meilleur prix possible et de l’autre coté la possibilité de faire une affaire en achetant un vélo à un moindre prix !

Le samedi 9 juillet à Chalmazel vous aurez la possibilité de randonner à vélo que vous soyez expert ou débutant, un parcours de randonnée sera fait pour vous.

Parcours de randonnées vélo

Ecoutez France Bleu Saint-Etienne-Loire, jouez et gagnez vos dossards en nous appelant au 04 77 10 00 10

Bonne chance à vous tous !

Le site officiel

La page Facebook