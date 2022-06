France Bleu sera en direct de la fête du tour à Saint-Etienne le dimanche 12 juin à partir de 11 heures

France Bleu Saint-Etienne Loire et le Vélocio Saint-Etienne vont fêter le Tour le dimanche 12 juin à partir de 11 heures

France Bleu Saint-Etienne Loire sera en direct le dimanche 12 juin de 11 heures à 12h30 et de 14 heures à 16 heures.

On fête le vélo à Saint-Etienne au Parc François Mitterrand. Un village d'animation pour tous vous y attend, démonstrations et animations pour petits et grands.

Dès 8h, balades à vélo de 1 à 100km, tous niveaux.

Samedi 11 juin 2022 : VELOCIO, Montées du Col de La REPUBLIQUE.

Dimanche 12 juin 2022 : la Sainté Vélo Fête le Tour, randonnées cyclistes, Village et Animations « autour du vélo ».