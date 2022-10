Gagnez vos invitations pour l'AVP de "Belle et Sébastien" au Mégarama de Jean Jaurès le 15 octobre à 16h45

SYNOPSIS

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pierre Coré, Michelle Laroque et Alice David seront au Mégarama de Jean Jaurès à Saint-Étienne pour la séance du samedi 15 octobre à 16h45.

Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Saint-Étienne-Loire.

Bonne chance à tous

France Bleu Saint-Étienne Loire au 04 77 10 00 10