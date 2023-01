Gagnez votre Switch sur France Bleu Poitou !

Pour vous plonger dans tout l'univers Mario, la légende de Zelda, ou choisir votre île dans Animal Crossing, il vous faut la console que nous vous offrons cette semaine à onze heures.

La règle est super simple : vous nous appelez à onze heures et ensuite vous répondez à quatre questions. Quatre questions qui aiment le Poitou, les sujets insolites, la vie, la cuisine... Et tout le reste ! Si vous faites un sans faute, c'est la voie royale vers la manche thématique et ça, c'est indispensable pour faire le meilleur score de la semaine.

Trois candidats chaque jour jusqu'à vendredi 27 janvier. Et une console Nintendo Switch à gagner ! Here we go !