Solidarité : grande collecte de jouets en Moselle pour aider les familles et éviter le gaspillage

A vous de jouets ! Du 19 au 27 novembre 2022, donnez les jouets que vous n'utilisez plus lors de l'opération « Laisse Parler ton Cœur » , la grande collecte solidaire de jouets organisée pour aider les familles les plus modestes et éviter le gaspillage.

Permettre à des centaines de familles d’offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants ainsi que prolonger la durée de vie de milliers de jouets, c'est le souhait d'ecosystem, qui en 12 ans a déjà récolté 198 000 kg de jouets !

Un geste en faveur de l’environnement et de l’entraide !

Affiche collecte de jouets - Laisse parler ton coeur

A l’initiative de cette opération, ecosystem espère sensibiliser petits et grands au geste du don, mais également à la seconde vie qu’il est possible de donner à tous les jouets qui sont stockés sans être utilisés. Alors à vos coffres à jouets et faites le tri !

Donatien Drilhon directeur adjoint de la communication chez ecosystem déclare, « Nous espérons que ce bel événement remportera un franc succès, pour aider un maximum de familles et prolonger la vie des jouets qui méritent tellement mieux que de finir à la poubelle ou dans un placard ».

Collecte de jouets - Laisse parler ton coeur

Retrouvez tous les points de collecte en Moselle :