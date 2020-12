Grands-parents, petits-enfants : les bienfaits des relations individuelles

Les grands-parents sont de plus en plus sollicités pour s’occuper de leurs petits-enfants. Mais gare au burn-out qui pourrait les guetter. Il est d’ailleurs bon, pour les uns comme pour les autres de privilégier des relations individuelles.

Jouer, câliner, éduquer, transmettre… Quel est leur véritable rôle ? Le professeur Marcel Rufo, pédopsychiatre et auteur du livre Grands-parents à vous de jouer au Livre de Poche est l’invité d’Églantine Éméyé dans C'est déjà demain pour en discuter.

En dehors de cette période particulière où nous devons préserver la santé de nos aîné.es, nous avons tendance à solliciter de plus en plus l’aide des grands-parents pour s’occuper des plus petits. Mais les papis et mamies d’aujourd’hui, plutôt jeunes et actifs, aspirent peut-être à des jours tranquilles. A tel point qu’on les appelle parfois les "chic-ouf" : "Chic !" s’exclament-ils quand la marmaille arrive et "Ouf !" à peine les vacances finies.

Investissement, autorité : comment bien doser ?

D’un côté on attend de plus en plus d’investissement de la part des grands-parents mais pas trop d’autorité qui empièterait sur celle des parents. Alors avant de leur mettre la pression sur quoi que ce soit, souvenons-nous qu’un parent ou un grand-parent heureux est forcément un bon parent. Laissons donc les plus âgés profiter de leur vie au maximum et faire comme bon leur semble avec notre progéniture sous leur toit. Tout le monde s’en portera mieux.

La bonne distance : pensez aux relations individuelles

Mais alors quelle est la bonne distance à adopter ? Dans un premier temps, il faut savoir que les grands-parents ont tout à fait le droit de dire non. Enfin, plutôt que de leur confier tous les enfants d’un coup, il faut davantage privilégier les relations individuelles. Marcel Rufo rappelle en effet l’importance de ne pas toujours "faire famille", d’éclater le noyau pour construire des relations privilégiées, en faisant des activités spécifiques par exemple.

De temps en temps, il faut redevenir enfant unique dans le cadre d'une activité avec son grand-père ou sa grand-mère

Ado en crise ? Envoyez-le vivre un moment chez papi et mamie

Et sachez qu’en cas de crise, un adolescent en difficulté chez ses propres parents pourrait, lui aussi, trouver au sein du foyer de ses grands-parents un lieu plus neutre où se ressourcer. En somme, les grands-parents sont une source de médiation extraordinaire pour toute la famille et il faut les préserver.