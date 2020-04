Guy, le posteur masqué de Mâlay-Le-Grand

Si vous habitez à Mâlay-Le-Grand, près de Sens, vous avez peut-être eu la surprise de trouver dans votre boîte-aux-lettres un livre ou une carte postale. Un don qui fait chaud au cœur, gratuit et sans arrière-pensée. C'est Guy Crost, un habitant de la ville qui les dépose.

Depuis le début du confinement, ce grand voyageur et lecteur assidu offre à ses voisins un peu d'évasion.

Il n'y a presque plus de courrier, plus de prospectus et parfois plus de journaux. - Guy Crost, habitant de Mâlay-Le-Grand

Guy connaît tout le monde dans son village. Alors tous les lundi et mardi, il prend le temps d'écrire les cartes, de choisir le livre qui va correspondre à chaque personne.

Pour cette dame âgée qui a vécu l'Occupation en Normandie, une carte postale ancienne représentant un pont de Caen ; pour cet homme qui a épousé une vietnamienne, un livre consacré à ce pays d'Asie.

Une manière de garder le contact, puisque les cartes sont écrites, signées et qu'il laisse ses coordonnées. Le but ? Réveiller des souvenirs, engager la conversation et se changer les idées.

On échange après sur le contenu du livre, sur l'auteur, les héroïnes... Les émotions aussi. - Guy Crost, habitant de Mâlay-Le-Grand

Écoutez le témoignage de Guy Crost ici :