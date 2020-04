"L'Hair du Temps" : Les tutos de coiffeuses à l'hair du confinement

C'est à Liesle, entre Quingey et Arc-et-Senans, qu'Anne-Claire, Alice, Cindy et Vaéa ont décidé de publier régulièrement des tutos de coiffure. Quatre coiffeuses, toute leur exphairtise et leur savoir-fhair pour vous donner plein d'idées !

On en a tous vu passer des vidéos de femmes qui faisaient leur baptême de l'hair, se coupant la frange... sans grande réussite !

Pour éviter les nausées du mal de l'hair, les coiffeuses du salon "L'Hair du Temps", à Liesle – petit village du Doubs de 500 habitants – ont décidé de publier régulièrement des tutos de coiffure.

Pour Alice, Anne-Claire, Cindy et Vaéa : Noël au salon, Pâques aux explications - Salon L'Hair du Temps

Des tutos pluriels, pour tous les goûts, tous les cheveux, avec ou sans accessoires

Le 15 avril, c'est Vaéa qui publiait le premier des tutos - capture écran Facebook "L'Hair du Temps Liesle"

Chacune se met en scène, face caméra – c'est à dire smartphone posé sur la table ou calé sur le lavabo – expliquant en live les techniques de coiffure.

1700, 1800 et même jusqu'à plus de 2700 vues et des centaines d'interactions sur les vidéos ! Des statistiques à faire pâlir – voire se faire des cheveux blancs, un comble – pas mal de communicants, et une idée qui a inspiré quelques collègues de la France entière, dont les commentaires témoignent à eux-seuls de la pertinence de l'initiative.

Dans la série "grosse production" : les tutos légendés façon Alice - capture écran Facebook "L'Hair du Temps Liesle"

Des tutos : corporarate or not corporate ?

Demeure une question, pour ceux qui trouveraient qu'elle ne manquent pas d'hair : donner des trucs de pro, est-ce ainsi peut-être risquer de "tuer" la profession ?...

Résolument pas : aucun décollage (pas même de racine), pour ces quatre hôtesses de l'hair qui ne vous donnent que des idées pour prendre soin de vous, à leur façon, et de ceux qui vous entourent.

Alors, c'est sans doute aussi ça être dans l'Hair du Temps !

À retrouver sur la page Facebook du salon, avant de liker, commenter et partager.

Et vous : Vous kifez ou vous tifez ?