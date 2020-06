Idées loisirs en famille RécréAmômes du 06-06-2020 : 2 expos ludiques et escape game en réalité virtuelle.

Vous cherchez des idées de sorties et d’activités avec les enfants pour ce samedi 6 juin ? Laure Béchade, rédactrice en chef du magazine RécréAmômes nous suggère 2 expos et un escape game virtuel à vivre avec les enfants en Pays de Savoie.

L’expo ludique de La Turbine sciences

La Turbine sciences (Cran-Gevrier) rouvre ses portes ! C’est une bonne nouvelle pour nos petits curieux. Et une belle idée de sortie à partager avec nos enfants, à l’abri ce samedi 6 juin. La Turbine sciences rouvre donc aussi son exposition ludique «T’es sûr-e ?», mais en visite accompagnée et en petits groupes. 10 personnes par heure et par tranche horaires à 14h, 15h, 16h et 17h, dès cet après-midi ; une visite accompagnée de médiateurs, exclusive, voire intimiste de l’exposition «T’es sûr-e ?» où les manips sont reines, pour tester certaines expériences et assister à une démonstration.

Sur cette expo on va se remuer les méninges avec les enfants dès 7 ans ! Si vous êtes intéressé, réservez vite en ligne sur www.laturbinesciences.fr .

La Science en s'amusant - La Turbine Science

Tarif réduit et unique à 3€. Visites respectant 1m de distanciation physique.

Tout visiteur doit être muni d’un masque lors de sa venue dès 12 ans.

Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition à l’accueil.

Et puis notez que c’est ouvert dimanche aussi, que les ateliers robotiques du Cyber Espace reprennent les samedis 13 et 27 juin (sur réservation en ligne) et qu’il y a toujours en ligne également sur le site de La Turbine les 8 tutos vidéo des expériences scientifiques de Guillaume, médiateur scientifique de la Turbine sciences ; expériences à faire en famille à la maison.

> Episode N°1 : Construis ton rotocoptère

> Episode N°2 : Construis ton moulin à vent

> Episode N°3 : Construis tes maracas

> Episode N°4 : Fabrique ton colorant alimentaire

> Episode N°5 : Construis ton zootrope

> Episode N°6 : Construis ta voiture à réaction

> Episode N°7 : Construis ta lampe à lave

> Episode N°8 : Trouvez l’équilibre

https://www.laturbine.fr/activites-confinement-bons-plans-turbine-sciences/

Une expo ludique, depuis son canapé, avec la Galerie Eureka

Voilà qui va plaire à ceux qui n’ont pas trop envie de mettre le nez dehors aujourd’hui.

La galerie Eureka de Chambéry a trouvé la solution pour que nous puissions visiter l’expo "Clock, les horloges du vivant" depuis chez nous.

C'est un moyen amusant de découvrir les rythmes biologiques, autrement et tranquillement. Cette expo s’est terminée pendant le confinement ; ceux qui n’auraient pas pu la voir peuvent donc aller explorer.

Soyez à l'heure - Galerie Eureka

https://www.expoclock.org/?fbclid=IwAR2mGO4a2MdkVUIOcQyRCh5kex1epDIP_kjcc25WIDALwkpkb6JWL6l_wJE

Notez que les médiateurs de la Galerie Eureka de Chambéry continuent à proposer des jeux scienfitiques « Les Jeux d’Archimède sur la page facebook. Plus d’infos : https://www.chambery.fr/90-la-galerie-eureka.htm

Un voyage en 3D au temps de pyramides…

On voyage, on joue, on se défie, on s’amuse ce samedi ! On peut s’offrir par exemple un voyage au temps des pyramides à la recherche d’un trésor et se prendre pour indiana Jones pourquoi pas. On a testé et on vous recommande, de tenter l’aventure avec les enfants dès 10 ans ; « escape the lost pyramid » c’est un jeu d’escape game à vivre à 2 ou 4 joueurs. Le but vous l’aurez compris, trouver le trésor pour sortir de la pyramide. Fabuleux !

Pour cela direction EREEL, la salle de jeux dédiée à la réalité virtuelle du bassin annecien, basée à Sillingy dans la zone du Grand Epagny ouvert dès 10 h ce matin ; réservation en ligne ou par téléphone obligatoire et masques de rigueur. Entre les lunettes 3D et le masque trop la classe comme diraient nos ados.

Pas question de tomber les masques ! © Getty

Infos sur les tarifs et réservations : http://www.ereel.fr/reservation-annecy/

Les mesures en vigueur : http://www.ereel.fr/hygiene-securite-covid-19/

Et vous pouvez retrouver d’autres idées de sorties en famille sur la page facebook du magazine RécréAmômes : www.facebook/RecreAmomes