Immobilier : changement d'ère, un dossier spécial de l'Obs

Depuis 2020, la pandémie et les confinements et restrictions qu'elle a provoqués ont changé la perception des Français sur leur logement. L'immobilier reste une valeur refuge qui sort à la fois renforcée et fragilisée de cette période.

L'immobilier tient toujours une place majeure dans les projets des Français. Mais après un emballement lors du premier confinement, le marché a connu une période de ralentissement voire de calme. L'Obs consacre ce jeudi un dossier spécial, décliné en 14 éditions régionales, au marché de l'immobilier, ses tendances et perspectives.

Les confinements ont accru l'envie des Français de se mettre à l'abri en investissant dans la pierre, tout en recherchant une meilleure qualité de vie au quotidien, privilégiant le télétravail, l'habitat individuel, les extérieurs, l'environnement, une surface plus grande dans une ville moins chère..., Et le marché a tenu, grâce à des taux d'intérêt très bas. Mais la double crise économique et sanitaire menace un grand nombre de ces nouveaux projets de vie, et fait hésiter les acheteurs les moins solides en termes d'emploi. Et les prix, très élevés dans les grandes villes, ne baissent pas pour les logements bien situés et sans défaut. Le marché de 2021 s'annonce donc à la fois solide et incertain

Dans le dossier de l'Obs, à paraître ce jeudi 17 mars, vous trouverez:

un état des lieux des financements, des taux et des inégalités qui pénalisent les salariés des secteurs touchés par la crise

la ruée sur les résidences secondaires, tout particulièrement dans l'Ouest (Bretagne et Normandie)

Déménager, une histoire de couple ? De l'air et de l'espace pour travailler, un mouvement initié souvent par les femmes sur qui le confinement a pesé davantage

un focus sur la politique du logement