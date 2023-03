Indre et Loire : Les poupées Corolle lancent une collection pour rendre hommage à la Loire et à la Touraine

Avec sa collection Bords de Loire, Corolle nous emmène sur les rives du plus beau fleuve français !

France Bleu Touraine vous révèle aujourd'hui cette collection de 5 pièces, icônes du style décontracté à la française, avec lesquelles la société Corolle rend hommage à la Touraine et au Val de Loire. Car c’est bien ici en Touraine, à Langeais, sur les Bords de Loire, que Corolle est né.

Un peu d'Histoire.

En 1979, Jacques et Catherine Réfabert cherchent à s'installer dans un rayon de 250 km de Paris. Ils envoient des lettres à de multiples communes susceptibles de pouvoir accueillir une usine de fabrication de poupées.

Et c'est la ville de Langeais qui répondra favorablement la première.

Les poupées Corolle mettent les bords de Loire à l'honneur dans une nouvelle collection vendue partout dans le monde - Corolle

C’est à Langeais, au cœur de la Touraine, que les 39 salariés de Corolle, leader du poupon et la poupée en France, créent depuis leur bureau de style, les poupées, poupons, et les collections de vêtements aux matières, formes et motifs inédits qui séduiront les enfants…mais aussi tous les parents d’aujourd’hui.

Des vêtements aux couleurs de la Touraine !

Pour sa nouvelle collection, 43 ans après sa création, Corolle a donc décidé de rendre hommage aux bords de Loire, fleuve royal, qui sont l'environnement des poupées Corolle au quotidien.

Les vetements de la nouvelle collection Corolle sont directement inspirés de ceux des mariniers de Loire - Corolle

Ciré jaune bords de Loire, Robe marinière, Salopette et T-shirt, Marinière et pantalon, et Robe de velours pour porter haut les couleurs de la Tour du Chateau de Langeais : voilà ce qui a fait les inspirations de cette nouvelle collection.

Les produits sont disponibles dans les enseignes spécialisées de jouets, les plateformes online et le site e-commerce de la marque : www.corolle.fr