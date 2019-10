JEU - Gagnez votre pass Famille pour le Positive Jump Trampoline Park à Pau

Pendant ces vacances de la Toussaint et à l'occasion d'Halloween, jouez aux Petits Monstres en écoutant votre radio France Bleu Béarn. Gagnez votre pass famille pour le Positive Jump Trampoline Park à Pau. C'est nouveau ! Tentez votre chance jusqu'au dimanche 3 novembre.

Pau, France

C’est tout nouveau à Pau ! Le Positive Jump Trampoline Park vous propose une multitude d’activités : des trampolines dans tous les sens, un parcours Ninja comme dans Ninja Warrior sur TF1, une Free Zone, une zone libre pour s’en donner à cœur joie. Mais aussi une zone Basket Jump, une manière différente de faire du basket en sautant sur un trampoline et tenter de marquer des paniers. Vous trouverez aussi une Battle zone : armé d’une barre de mousse, vous allez tenter un duel sur une poutre. Que le meilleur gagne ! Vous plongerez dans l'un des trois bacs à mousse. Les plus petits y trouveront aussi leur bonheur avec une zone Mini Jumper pour les 4 - 5 ans.

Le Positive Jump c’est pour tout le monde, débutants comme confirmés. Sensations et amusement garantis pour toute la famille ! C’est unique dans la région paloise ! Le Positive Jump Trampoline Park se trouve au nord de Pau, Avenue Larribau, près du centre scientifique Total. Tél : 06 45 67 36 65

Et pour Halloween, profitez de la Halloween Trampo Party jeudi 31 octobre, enfilez votre costume le plus effrayant et rejoignez le parc de 18h à 22h.