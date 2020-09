JEU - Gagnez votre séjour en famille dans le parc du FUTUROSCOPE

Cette semaine, France Bleu Pays d'Auvergne et le Futuroscope vous offre la possibilité de gagner votre séjour dans le célèbre parc à thème, grâce à un Futurochèque d'une valeur de 430 € !!

Vue sur le parc du Futuroscope

Pour jouer vous devez répondre correctement aux questions posées dans le formulaire ci-dessous. Vous avez jusqu'au dimanche 20 septembre midi pour valider votre participation.

Comment sera désigné le gagnant ?

Une sélection sera effectuée parmi tous les formulaires comportant les réponses correctes aux questions posées. Si vous êtes le gagnant ou la gagnante sélectionnée (e), par France Bleu Pays d’Auvergne, on vous appellera lundi à 8h20 en direct pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour gagner il faut impérativement répondre à cet appel.

Un séjour pour faire le plein de sensations.

Futuroscope

A Poitiers dans la Vienne, vous serez attirés par les 40 forces d’attraction du Futuroscope et vous ne voudrez plus en sortir. Entre voyages, sensations fortes et jeux ludiques, il y en aura pour tous les goûts.

Découvrez les nombreuses attractions spécialement crées pour le parc comme "Objectif Mars", cette attraction est unique au monde. Dans cette expérience en intérieur et en extérieur, vous affronterez les champs électromagnétiques et les éruptions solaires avec des vitesses de pointe jusqu’à 55km/h. Vous partirez à la conquête de l’espace et personne ne vous arrêtera.

l'attraction Objectif Mars

En famille, et même avec les plus petits, votre curiosité s’éveillera avec le plus jeune astronaute de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Vous découvrirez tous les secrets de sa mission avec une vue incroyable sur la Terre sur le plus grand écran d’Europe (technologie IMAX® Laser 4K).

Dans les Yeux de Thomas Pesquet

Grâce aux nombreux hôtels implantés au pied du parc, vous resterez en immersion tout le temps d'un weekend.

hotel