JEU - Gagnez votre séjour insolite dans la cabane aux étoiles et une ballade en bateau dans l'Allier

Cette semaine, France Bleu Pays d'Auvergne vous offre l’opportunité de vous ressourcer sur les rives de l'Allier !!

un repas délicieux au restaurant du golf à Vichy

une ballade en bateau sur le lac de Vichy

la cabane aux étoiles

Pour jouer vous devez répondre correctement aux questions posées dans le formulaire ci-dessous. Vous avez jusqu'au dimanche 20 septembre midi pour valider votre participation.

Comment sera désigné le gagnant ?

Une sélection sera effectuée parmi tous les formulaires comportant les réponses correctes aux questions posées. Si vous êtes le gagnant ou la gagnante sélectionnée (e), par France Bleu Pays d’Auvergne, on vous appellera lundi à 8h20 en direct pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour gagner il faut impérativement répondre à cet appel.

Un séjour nature au bord de l'eau dans l'Allier

observez les étoiles depuis votre chambre

Une cabane moderne et tout confort, dans un écrin de verdure du Monde de Charlie à Bellerive-sur-Allier, c’est l’endroit idéal pour observer les oiseaux et les étoiles par la grande fenêtre ouverte sur le ciel depuis votre lit, et suivre de près les écureuils, grâce à l’observatoire depuis l’intérieur. Un bain nordique privatif vous offrira une parenthèse bien-être.

le bain nordique au pied de votre cabane

profitez de la terrasse de la cabane

Le soir profitez du magnifique cadre du restaurant du golf de Vichy située au bord du lac d'Allier, et dégustez la cuisine raffinée et conviviale du chef.