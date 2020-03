Jouer à des jeux de société avec les autres en restant chez soi

Alors, comment on s’organise ?

Tout simplement en trouvant le bon site internet ! En plus de visioconférences en ligne qui permettent de se voir en famille ou entre amis, on peut y ajouter les jeux de société.

Il existe beaucoup de sites web où vous pouvez jouer à des jeux connus adaptés en version web (Uno en ligne, Monopoly en ligne, Rummikub en ligne…) mais vous ne pouvez pas forcément y choisir les joueurs avec lesquels vous échangez.

Pour jouer avec vos amis, il existe un site européen, leader du marché et accessible en français : Board Game Arena – qu’on retrouve sur le site boardgamearena.com

Vous retrouvez sur ce site des dizaines et plusieurs centaines de jeux de société de tous types : les classiques jeux de cartes comme le tarot ou le UNO, les dés, avec le Yahtzee, les jeux de plateaux comme le backgammon, mais aussi tous les grands succès des jeux de société des dernières années.

On peut citer quelques noms qui seront peut-être familiers pour nos auditeurs : Carcassonne, Dixit, le Saboteur, 7 Wonders, le 6 qui prend, Hanabi, et plein d’autres jeux encore, auxquels vous pourrez jouer à distance avec des inconnus, ou avec vos amis !

Quelle est la marche à suivre si je veux jouer avec mes amis, en restant chacun chez soi ?

Le principe est assez simple : on se rend sur boardgamearena.com pour y créer un compte GRATUIT.

Cela se fait en quelques minutes, et vous permet de lancer des parties. Vous pouvez alors créer une salle de jeux en y invitant vos contacts – il suffit donc que chaque joueur ait créé son compte et vous ait communiqué son pseudonyme sur le site.

Et ensuite : c’est parti ! Une messagerie instantanée vous permet d’échanger avec vos adversaires ou partenaires de jeux, comme autour d’une vraie table !

Quant au jeu, on retrouve les dessins, les illustrations que vous connaissez dans leur version physique, et bien sûr la règle du jeu est à chaque fois disponible si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, ou si vous voulez découvrir des jeux que vous ne connaissiez pas… Comme on a du temps devant nous, c’est l’occasion ! D’autant qu’ils sont classés par styles de jeux, et vous pouvez sélectionner ceux qui vous intéressent selon le nombre de joueurs ou la durée souhaitée.

Seule contrainte à prendre en compte : si vous êtes plusieurs à jouer sur des ordinateurs ou tablettes différents depuis le même domicile, il faudra payer un accès premium. Mais si vous êtes chacun chez soi, l’accès est gratuit pour des centaines de jeux !

boardgamearena.com