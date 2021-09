Jouez au QUIZ du matin de 11h à 11h30 et gagnez une nuit pour 4 " Sur-un-arbre-perché" à PONS (17)

Sur un arbre perché vous propose de réaliser un rêve d’enfant: dormir dans une cabane dans les arbres. Nichées dans le parc enchanteur du Château des Énigmes, 5 cabanes dans les arbres vous attendent tous les jours de l’année pour un séjour que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

Car dormir perchés dans une cabane dans un arbre est réellement une expérience unique et insolite : suspendus entre ciel et terre, vous vous endormirez bercés paisiblement par le mouvement des branches et les bruits de la forêt.

A votre réveil, un panier garni d’un savoureux petit-déjeuner vous attendra au pied de votre cabane dans les arbres. Il vous suffira de le hisser à l’aide d’une corde pour le savourer sur votre terrasse, tout en admirant le ballet matinal des écureuils et des oiseaux.

Nos cabanes dans les arbres sont situées à Pons en Charente-Maritime à moins d’une heure de plusieurs grandes agglomérations (Royan, Bordeaux, Angoulême, Niort, La Rochelle…).

Avant de dormir dans un cabane perchée, David Morel vous offre aussi chaque jour au Quiz du matin, votre pass-famille ( 2 entrées adultes-2 entrées enfants° au Chateau des énigmes de Pons. Le Château des Énigmes est un parc de loisirs d’un genre nouveau qui permet de visiter, tout en s’amusant, un magnifique château de la Renaissance inscrit aux Monuments Historiques. Durant 3h, en famille ou entre amis, nous vous invitons à découvrir le Château d’Usson au travers d’un jeu de piste qui vous plongera dans l’univers des pirates. Le parcours de jeux est adapté aux enfants à partir de 4 ans.

Débranchez-tout, et reconnectez-vous aux vôtres ! Profitez d’un cadre naturel et historique d’exception ! La tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre !

Pour toute question sur des dates de disponibilités, nous vous invitons au préalable à consulter la page Disponibilités et Réservation qui vous indiquera les dates encore libres pour venir dormir dans nos arbres. Pour nous poser des questions sur d’autre sujets, il vous suffit de nous contacter entre 9h et 19h au 06-42-11-86-76.

Château des énigmes – 17800 PONS