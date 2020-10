Kidiklik propose des animations enfants pendant les vacances de la Toussaint sur France Bleu Breizh Izel

Les rendez-vous Kidiklik, le meilleur des sorties pour enfants sur France Bleu Breizh Izel du 19 au 30/10/20 :

Du lundi au vendredi à 7h48

Du lundi au jeudi à 16h35

Les îles bretonnes | "Testé par Kidiklik"

Kidiklik, le réseau de sorties pour enfants en Bretagne

Entièrement gratuit et compatible avec les tablettes et smartphones, le site Kidiklik déniche en quelques clics des activités ludiques adaptées à tous les budgets, pour occuper intelligemment les enfants et ados de 0 à 16 ans.

Kidiklik se donne pour missions de nourrir la curiosité des enfants et des parents, mais aussi de sauver la vie des supers grands-parents – parfois en panne d’inspiration – qui accueillent pendant les vacances scolaires des petits-enfants débordant d’énergie.

Présent dans 28 départements en France, Kidiklik répertorie les activités incontournables dans le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor, à faire avec des enfants pendant le week-end et les vacances. Une mine d'idées pour occuper les enfants par tous les temps : sorties nature, parcs d'animaux, spectacles, cinés, expos, ateliers artistiques, stages sportifs, musées, cueillettes à la ferme, balades...

