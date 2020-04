L' accueil téléphonique du CIDFF Dordogne est ouvert tous les jours

Le CIDFF regroupe plus d'une centaine de centre d'information sur les droits des femmes et de la famille dans toute la France , la mission de ces centres : accès au droit pour les femmes, lutte contre les discriminations sexistes sans oublier la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. En Dordogne le CIDFF suite aux dispositions de confinement liées au coronavirus ferme son accueil physique, mais l'équipe est active grâce à une cellule d'écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h00 au 05 53 35 90 90 du lundi au vendredi.

Tous les services juridique, violences conjugales (savs), emploi , conseil conjugal et familiale sont disponibles. En dehors de ces horaires, en cas de violence n'hésitez pas à composer le 3919. Ce numéro d'écoute national est destiné aux femmes victimes de violence, à leur entourage et aux professionnels concernés. Appel anonyme et gratuit du lundi au vendredi, de 9h à 22h et de 9h à 18h les samedi, dimanche et jours fériés. Savez-vous que les séquelles laissées par le traumatisme de la violence conjugale en augmentation depuis le confinement sont dévastatrices, Ces dernières ont 44% de risques supplémentaires de décès.