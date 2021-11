L'appel des restos du cœur de Haute-Garonne

L'association de Coluche recherche des bénévoles ruraux. Dans les campagnes de Haute-Garonne, la distance n'aide pas à recruter des hommes et des femmes qui pourraient donner une journée par semaine pour consacrer un peu de temps à la solidarité. L'appel est lancé sur France Bleu.

Une trentaine de camions sur les routes de Haute-Garonne, 300 bénévoles rien qu'à Toulouse. Les Restos du Cœur sont prêts pour une 37ème campagne d'hiver avec les maraudes qui reprennent. Et toujours la distribution alimentaire aux Minimes, à Jules Julien et aux 3 cocus. Le 11 décembre, les motards du cœur vous donnent rendez-vous pour une collecte de jouets. Les 29 et 30 janvier, les étudiants toulousains collecteront des produits féminins. Le 20 février ce sera le grand loto des Restos à la salle Jean Mermoz de Toulouse. Didier Cazaubon, vice-président, nous emmène dans les coulisses de l'un des 37 centres de Haute-Garonne. Au mois de mars un 38ème centre devrait voir le jour à Fenouillet.

Reportage au centre départemental Copier

Il faut savoir que 142 millions de repas sont distribués chaque année. Il y a 1923 antennes des restos du cœur. 1, 2 million de personnes sont accueillies dont 850 000 lors de la campagne d'hiver. 59 000 enfants de moins de 18 mois sont aidés et il y a 70 restos bébés du cœur.

Les chiffres de la présidente Copier

Les restos sont partout sur Internet. Le site officiel bien sûr : restosducoeur.org, mais aussi Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, et depuis l’année dernière l’incontournable TikTok qui, et on ne le dit pas assez, est en première ligne pour les opérations caritatives ! Les Enfoirés seront en Occitanie cette année, à Montpellier, avec France Bleu, radio officielle des Restos du Coeur.

Les restos connectés Copier

Pour faire un don aux Restos du Coeur, c'est sur restosducoeur.org