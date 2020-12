L'association Autisme Pau Béarn Pyrénées a besoin de vous, un clic suffira

L'association Autisme Pau Béarn Pyrénées vient en aide aux autistes et leurs familles depuis 2004. En France l'autisme est mal repérée, pas diagnostiquée mais l'association avance avec notamment un projet de solutions de répit et une plateforme dédiée à l'évaluation des moins de 7ans.

Christian Sottou le vice-président de l'association Autisme Pau Béarn Pyrénées a déposé un projet pour participer à l'opération "Budget participatif 64", c'est le projet qui récoltera le plus de clic qui se verra financer son dossier par le département. L'idée c'est d'ouvrir une plateforme Répit Autisme : équiper un local pour accueillir le coordonnateur, ainsi que les personnes accompagnées, leur famille, les partenaires…Permettre ainsi aux familles et aux aidants un peu de temps pour eux, en confiant à des personnes compétentes l'enfant ou l'adulte atteint d'autisme. Recharger les batteries et revenir avec une énergie positive pour continuer le soutien dans la vie de tous les jours, quand l'état est totalement absent de ces problématiques.

Les autistes adultes ne sont pas diagnostiqués faute de médecins formés, pour les enfants de moins de 7 ans on avance doucement.

L'autre actualité de l'association Autisme Pau Béarn Pyrénées c'est l'ouverture d'une plateforme de coordination et d'orientation qui a pour objectif de permettre aux familles d'enfants de moins 7 de ans d’avoir accès à des évaluations et rééducations par des professionnels le plus tôt possible. Elles aident les familles dans le parcours diagnostique de leur enfant. Seul un médecin pourra orienter l’enfant vers la plateforme sur la base de ses observations : Médecin généraliste, Pédiatre, Médecin PMI, Médecin scolaire…. ( documents à télécharger sur le site internet pour l'orientation vers la plateforme ) .Pour découvrir aussi l'intérêt du diagnostic précoce et la méthode DENVER ESDM écouter l'émission c'est ici.