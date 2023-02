L'Aven d'Orgnac sous surveillance climatique depuis de nombreuses années.

François Bourges est géologue, spécialiste des milieux souterrains.

"'Après un début de carrière consacré à la géologie structurale (thèse Univ. Toulouse) et à ses applications aux gisements aurifères, François Bourges travaille depuis 20 ans en hydrogéologie karstique. En relation avec le Laboratoire Souterrain de Moulis, il crée un bureau d’étude spécialisé. Il se consacre depuis à l’étude des dynamiques de transfert (eau, air, CO2) du karst, des microclimats des cavités, avec pour objectif la préservation du patrimoine souterrain : grottes ornées (Chauvet, Pech Merle, Niaux, Gargas, Marsoulas, Mas d’Azil, Bruniquel, Mayenne Science etc.) mais aussi sites naturels (Aven d’Orgnac, Gouffre d’Esparros).Il est membre de la Commission nationale d’architecture et du patrimoine (CNPT), il a été chargé par le Ministère de l’Environnement de la rédaction du dossier pour l’inscription de grottes à concrétions sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il travaille aussi sur les risques sanitaires et les problèmes liés au radon 222 (Hydrogéologue agréé, membre du Conseil de l'Environnement et des Risques sanitaires et technologiques)."

Source : Géologie Environnement Consei l

Réseaux non aménagés - Philippe Crochet

"Volant automobile", salles hautes. - Philipe Crochet

Les spéléothèmes de l'aven d'Orgnac, potentialités et études en cours / Collection EDYTEM. Cahiers de géographie / Persee.fr

