L'école France Bleu Lorraine

Pendant cette crise sanitaire qui touche la France, comme le reste du monde, France Bleu Lorraine veut être votre meilleur allié dans votre vie tous les jours. A commencer par la continuité de la scolarisation de vos enfants pendant la fermeture des écoles et collèges notamment.

Vous êtes instit à la retraite ? Vous êtes étudiant ? Professeur des écoles avec des disponibilités et l'envie d'être solidaire pendant cette période compliquée ?

Vous êtes parents d'enfants en élémentaire ou en collège et l'école, pour vous, c'est assez...lointain :-)

France Bleu veut vous aider !

Parce que le Théorème de Pythagore c'est bien beau mais qui se souvient encore de sa mise en application ? Et la période de l'âge industriel en France ou l'empire romain dans le monde antique : ça vous inspire quoi ?

Parce qu'internet c'est bien mais ça n'explique pas tout et qu'on a pas tous les moyens de s'offrir les services d'un prof particulier.

Alors France Bleu Lorraine vous propose de l'aide, de qualité et entièrement gratuite ! Proposez-nous les thèmes, les matières qui vous posent problème à vous et à vos écoliers/collégiens et nos profs vous aideront à mieux comprendre.

Contactez-nous soit par téléphone au 03 87 52 13 13 soit en vous inscrivant dans le formulaire ci-dessous. Que vous soyez aidés ou aidants, c'est à vous !

A vos cahiers !