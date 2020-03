Durant cette crise sanitaire et les préconisations d'usage et le confinement qu'elle suppose, France Bleu Besançon veut aussi vous accompagner dans la scolarité de vos enfants ou dans la vôtre. Primaires, collégiens, lycéens, étudiants, France Bleu Besançon vous aide à rester dans le cours !

France Bleu Besançon "récrée" du lien

L'École France Bleu Besançon, c'est tous les jours, de 9h à 10h.

Tous les matins, un professeur donne un coup de pouce à vos enfants : français, maths, histoire, langues étrangères, sciences, ... nos profs répondent à toutes vos questions, pratiques ou pédagogiques.

Parce que les applis et les sites restent virtuels et abstraits, parce que le besoin d'individualiser est essentiel, parce que Pythagore ou les poussées révolutionnaires de 1830 ou 1848 ne vous inspirent plus grand chose ou parce que vous êtes plus calé dans Lenglet du foot que l'anglais tout court... France Bleu Besançon fait retentir la cloche pour du sur-mesure dès 9h !

C'est le printemps, mais qu'on se le dise, "ça va cahier" chaque matin !

L'École France Bleu Besançon, ensemble !

Vous êtes instit' à la retraite ? Vous êtes étudiant ? Professeur des écoles ou des universités, enseignant avec des disponibilités et l'envie d'être utile et solidaire pendant cette période compliquée ?

Rejoignez-nous pour faire avancer L'École France Bleu Besançon !

Contactez-nous par téléphone au 03-81-833-111 et partageons nos compétences et nos besoins.

Que vous souhaitiez être aidés ou aidants, enseignants, élèves, parents ou grands-parents, nous sommes faits pour nous aider !