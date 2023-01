L'Espace Parents pour favoriser les échanges entre parents, enfants et enseignants

Notre invitée : Angélique ROSSEEUW, UDAF Loire

L'Udaf de la Loire a mis en place un Espace Parents, effectif depuis la rentrée scolaire 2021, au collège Papire Masson à Saint Germain Laval. ll s'agit d'un temps de rencontre entre parents, pendant lequel ils échangent et discutent autour de thématiques qu'ils ont eux-mêmes choisies.

Cet espace pour et par les parents, coordonné par notre Udaf, a pour but d'instaurer, à terme, dialogue et confiance entre tous les acteurs éducatifs participants à la réussite des enfants.

Bien que ces rencontres soient destinées et conduites par les parents, il peut arriver que des intervenants extérieurs viennent pour le temps d'une intervention pour discuter d'un sujet ciblé.

Objectifs :