La bergère d'alpagas : A rencontrer absolument cet été

La 1ère partie de la visite est consacrée à la découverte de cet élevage atypique et si attachant. Vous pourrez les approcher, entrer en contact avec eux. La 2ième, à l’atelier, pour découvrir de plus près leur laine et tout le minutieux travail de transformation de la toison au produit fini 🦙

La bergère d'alpagas alias Michèle Payri vous accueille dans sa ferme de Trépalon, dans un environnement exceptionnel qui permet aussi d’admirer ses magnifiques panoramas sur les massifs du Vercors, du Dévoluy et des Trois Becs. L’élevage des alpagas est situé à 1000m en zone nature 2000. Il est conduit le plus naturellement possible pour le bien être du troupeau et dans l’éthique d’un éco-pastoralisme. Il contribue à la préservation et au maintien de nos magnifiques paysages drômois.

Pastoralisme & Écologie

Les alpagas sont ici élevés pour leur laine et sont alors tondus une fois par an après les dernières gelées et avant les premières chaleurs. Production naturelle d’une fibre précieuse, considérée par les Incas comme la fibre des dieux.La laine est récoltée en toison pour ensuite être triée et nettoyée le plus minutieusement possible et permettre des créations d’une extrême douceur qui sont réalisées à la ferme de Trépalon.

📻 Écoutez le reportage, sur place, de Nelly Sorbier

INFOS PRATIQUES - Ferme et Bergère d'alpagas 🦙

Michèle Payri : La Bergère d’Alpagas - Ferme de Trépalon 26340 PRADELLE

Alpagas de Michèle Payri - Michèle Payri

VISITE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Durée de la visite 1H30, tous les jours

Sur réservation de Pâques à La Toussaint : michele@labergeredalpagas.com

Tarifs: enfant 4€ adulte 6€

VISITE POUR GROUPES : Adultes et/ou Enfants, Randonneurs à Pieds, à Cheval ou à VTT plusieurs formules possibles.

Accueil pour la visite d’1H30 : michele@labergeredalpagas.com

Accueil à la 1/2 journée : michele@labergeredalpagas.com

