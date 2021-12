La Cité de l'Espace à Noël

Site leader en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace se réinvente en permanence pour proposer au public des expositions et ateliers en lien avec l’actualité spatiale. À l’occasion des vacances de Noël, la Cité de l’espace propose 4 offres d’actualité : un atelier participatif et ludique pour comprendre comment sont sélectionnés les astronautes de l’Agence spatiale européenne, l’ESA et une exposition sur le futur de l’exploration spatiale européenne. Les visiteurs pourront également s’immerger dans le Carré de l’actu avec « Suivi Mission Alpha » et découvrir la mission à laquelle a participé l’astronaute Thomas Pesquet. Ils pourront s’interroger sur le risque que présentent les astéroïdes avec le film IMAX ® sur les chasseurs d’astéroïdes et découvrir justement le 24 novembre le lancement de la mission DART sur ce sujet. Jean-Baptiste Desbois est le directeur de la Cité de l'Espace. Au printemps 2022, on attend avec impatience un nouveau terrain martien... D'ici là, voici le détail sur ces fêtes à la Cité de l'Espace et aussi à l'Envol des pionniers.

