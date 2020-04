La communauté de communes Périgord Limousin propose une boîte à idées déconfinée pour toute la famille

Les services Culture et Tourisme de la Communauté de communes Périgord Limousin ont mis en ligne une boîte à idées d'activités à faire pendant le confinement. Une belle solidarité qui permet de tisser des jolis liens et de faire de belles rencontres en restant chez soi.

Les services jeunesse, culture et tourisme de la communauté de communes Périgord Limousin se sont associés pour nous proposer des activités à faire chaque semaine à la maison.

Le confinement peut prendre des allures de vacances très amusantes quand on s'en donne la peine. Et c'est que fait pour nous l'équipe de la communauté de communes Périgord Limousin qui diffuse une boîte à idées d'activités sur son site internet. A partir de 3 ans, les enfants peuvent découvrir une vingtaine de petits films réalisés par les créateurs de "Minuscule", 20 courts-métrages qui donnent envie de se reconnecter à la nature, en direct de son salon! Dès 6 ans le site propose d'expérimenter le monde en transformant sa cuisine en laboratoire. Nos petits chéris pourront faire l'expérience de l'oeuf d'argent, découvrir la décomposition des couleurs, la transformation du lait en bioplastique...Sans oublier de fabriquer un labyrinthe à billes en carton et de jouer à des jeux de société en ligne. Les 9/14 ans pourront grâce à la Cité des sciences répondre à des quizz rapides et découvrir par exemple les plans inclinés, les leviers, la roue, la poulie, les engrenages...Les adultes ne sont pas oubliés, le site propose des apéro confinement "Blanc manger coco" qui n'est pas qu'une recette de cuisine, mais aussi un célèbre jeu de cartes dont l'objectif est de rire de tout.

Et si vous en voulez encore, il y a aussi de la lecture, du cinéma et de la musique accessibles en ligne et des tutos trop sympas "spécial Pâques" qui sont encore en ligne pour les vacances!

Le site propose aussi des rendez-vous sympas et en live pour toute la famille, les prochains vous attendent mercredi 15 avril de 14h30 à 16h et samedi 18 avril de 10h30 à 12h.