La Compagnie de Théâtre du Roi de Coeur raconte des histoires aux enfants par téléphone

La Compagnie de Théâtre du Roi de Coeur, à Maurens (en Périgord Central, à 9km au nord de Bergerac), a pour but de promouvoir le théâtre en milieu rural. La troupe a réfléchi à ce qu’il était possible de faire en tant qu’acteur culturel en cette période particulière.

Depuis deux semaines, une permanence téléphonique de contes a été mise en place par la Compagnie de Théâtre du Roi de Coeur. Les familles inscrivent leur enfant, donnent son âge et son numéro de téléphone, et celui-ci est rappelé pour que la troupe lui raconte une histoire, où l‘imaginaire n‘est jamais loin du fabuleux. Magique, non ? Cette permanence est assurée tous les après-midis de la semaine. Inscrivez-vous par courriel à theatreduroidecoeur@gmail.com en indiquant donc le prénom et l'âge de votre enfant, ainsi que le jour (du lundi au vendredi de 16h à 18h) et le numéro pour le joindre. Après confirmation de la part de la compagnie, laissez ce rendez-vous magique advenir…

La célèbre maxime « Les plus beaux voyages se font par la fenêtre » résonne encore plus fort depuis le début de ce confinement. Grâce aux contes téléphoniques, le Théâtre du Roi de Coeur ouvre toute grande cette fenêtre pour que les histoires envahissent les têtes des enfants et brisent les murs du confinement. Maison après maison, voguant sur les ondes invisibles, les histoires se répandent, en Dordogne et ailleurs…