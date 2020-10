Une fois par mois Maître Raphaël Tachot est le notaire expert sur l'antenne de France Bleu_ Béarn Bigorre et vous êtes nombreux à vouloir ses précieux conseils au bout du fil. La dernière émission de "la vie en bleu" concernait "la donation partage". Ouverte aux petits-enfants, aménageable pour les familles recomposées, la donation-partage s'adapte aux objectifs des parents et grands parents d'aujourd'hui, soucieux de transmettre au mieux leur patrimoine et d'aider leurs proches. Elle est plus que jamais la voie royale pour éviter les conflits familiaux.

La donation partage est à faire de son vivant pour éviter les problèmes

Un danger que permet d'éviter la donation-partage, celle qui réunit les parents et les enfants -et éventuellement les petits-enfants- chez le notaire, autour d'un même acte. Un outil pratique, qui n'est pas aussi complexe qu'on le croit parfois, et qui est devenu plus efficace encore depuis le 1er janvier 2007