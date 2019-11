La grande roue de Noël en cours d'installation à Poitiers

A Poitiers, l'installation de la grande roue de Noël suscite de la curiosité. Il faut dire qu'elle mesure 45 mètres de haut et qu'il a fallu cinq jours pour la monter. Premiers tours de roue le week-end prochain, au milieu du marché de Noël organisé par Poitiers le centre, les commerçants du centre.

Poitiers, France

Ca commence à sentir Noel à Poitiers. Les illuminations n'ont pas encore été installées dans les rues, mais la place Leclerc, elle, est déjà en train de se mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Les chalets du futur marché de Noël et la fameuse grande roue sont en cours de montage. C'est Poitiers le centre, l'association des commerçants du plateau qui est à l'origine de ces animations. Les commerçants qui, pour la deuxième année consécutive, ont misé sur la grande roue pour attirer les familles en coeur de ville. L'objectif est bien évidemment de se démarquer des zones commerciales de la périphérie. Créer la féérie en centre-ville pour attirer le chaland ou le badaud. Et, achats de noël ou pas, la grande roue devrait encore jouer son rôle de locomotive en matière d'attraction.

La grande roue de noël de Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

La grande roue en chiffres

La grande roue de Noël de Poitiers mesure 45 mètres de haut, elle est équipée de trente nacelles capables d'accueillir chacune six personnes. Il a fallu sept semi-remorques pour l'amener jusque-là. Six ouvriers ont travaillé pendant cinq jours pour la monter. Spécificité du chantier : il faut stabiliser la grande roue et la caler comme un immeuble au sol.

La grande roue de noël de Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

De la technologie et de l'oreille

Le réglage se fait avec une lunette infra-rouge qui permet de voir du point haut au point bas. "L'ajustement, lui, se fait avec des jambes de forces et des béquilles car sur des longueurs de 15 à 20 mètres l'acier travaille sur un à deux centimètres" explique Thierry Montalétang, l'industriel forain, propriétaire de la grande roue.

Cela fait 30 ans qu'il fait ça, et rien qu'à l'oreille, il est capable de dire si sa grande roue tourne rond ou pas, explique-t-il.

A l'oreille ! L'expérience ! Encore aujourd'hui, à son âge, Thierry Montalétang chausse le harnais de sécurité, le casque et monte sur la structure de sa grande roue avec ses ouvriers. Sa famille gère également le Parc de loisirs de la Vallée à Massais dans les Deux-Sèvres

La Grande roue de Noël de Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

Premiers tours de grande roue le week-end prochain

La grande roue et le marché de Noel de Poitiers ne commenceront que le week-end prochain, du 23 novembre au 5 janvier. La fête foraine de Blossac, elle, démarrera le 7 décembre. Parmi les autres animations : des rendez-vous avec le père Noël et des Balades en calèches.