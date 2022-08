La journée des oubliés de vacances comblent de bonheur les enfants du Secours Populaire à Frontignan

Il est 11 heures et des bus amènent des dizaines de personnes aux abords de la plage des Aresquiers à Frontignan. Des bénévoles du Secours Populaire les accueillent dans la bonne humeur, avec derrière eux des collations et repas prêts à être distribués tout au long de cette journée des oubliés des vacances. Près de 800 personnes, des familles avec enfants ou des personnes isolées qui n'ont pas les moyens de partir en vacances et qui sont aidés par le Secours populaire toute l'année, débarquent sur cette plage pour passer du bon temps.

Trop cool de voir la mer !

Les enfants courent partout, construisent des châteaux de sable et crient de joie sur le sable. "Ça fait trop du bien d'être ici" sourit Arsène, venu avec son frère. "C'est du plaisir de jouer comme on le veut". Même chose pour Eliott qui s'aventure au bord de l'eau. "C'est génial de profiter de la mer. Là, on essaie de construire un barrage avec mes copains". Ils sont des dizaines dans l'eau et leurs visages rayonnent : "c'est trop cool de voir la mer Méditerranée ! On peut se faire de nouveaux amis. Et on en profite parce que c'est bientôt la rentrée" admet Nina.

Encourager les jeunes à aider d'autres personnes

100 bénévoles de 24 comités du Secours Populaire du Rhône encadrent cette foule et l'accompagne tout au long de la journée. Et à travers le club Copain du monde qui fait partie de l'association, le but est aussi d'interpeller les jeunes sur l'importance du bénévolat. "Ils sont sensibilisés à la solidarité internationale" assure Marine Richard, responsable pédagogique du Secours Populaire dans le Rhône. "On tient à leur transmettre certaines valeurs et on les encourage à s'inscrire au club par la suite afin qu'à leur tour, ils aident d'autres personnes."

C'est la neuvième fois que le Secours Populaire emmène des familles défavorisés à Frontignan. La ville met à disposition du matériel logistique, un terrain de beach-volley et renforce le Poste de secours de la plage situé derrière l'espace alloué pour accueillir ces familles. Qui repartent des souvenirs plein la tête.