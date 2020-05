La loi des séries : dans la tête d'un tueur par Audrey Gosseaume

Dans You, c‘est un peu différent

Sur le papier, Joe Goldberg a tout du gendre idéal : il est libraire à New York, un peu timide et plutôt joli garçon. Mais en vérité, Joe est obsédé par l‘une de ses clientes, Beck. Il l’espionne en permanence et va tout faire pour créer une histoire d’amour entre eux, allant jusqu’à éliminer littéralement tous les obstacles qui pourraient se mettre sur son chemin.

Durant toute la première saison, la tension monte de plus en plus… Et en même temps, Joe n’est pas très doué comme génie du mal : ce qu’il fait à tendance à se retourner contre lui, et cela crée des situations alambiquées. Joe est interprété par Penn Badgley, qu’on avait pu découvrir dans Gossip Girl, et son jeu très ambigu arrive à jeter un vrai trouble dans l’esprit du spectateur. Est-ce qu’on le déteste ? Est-ce qu’on l’aime quand même un peu ? Difficile à dire ! Personnellement, j’ai trouvé la saison 2 encore plus efficace que la première. Sans trop en dire, sachez que Joe se retrouve cette fois incognito à Los Angeles et que l’histoire aura tendance à se reproduire.

Je voulais également vous parlez de la série The Fall

Ici, on retombe dans un thriller plus “classique” qui raconte l’enquête de la police irlandaise sur une série de meurtres de jeunes femmes à Belfast. On suit donc en parallèle l'enquêtrice anglaise Stella Gibson (jouée par Gillian Anderson) qui vient aider la police locale à résoudre ces meurtres. Et de l’autre côté, le tueur Paul Spector, interprété par Jamie Dornan (le héros de 50 nuances de Grey). Ce qui fait l’originalité de la série c’est que pour une fois le tueur en série n’est pas montré uniquement comme un être froid, sans coeur. C’est un homme ordinaire, père de famille et un psychologue respecté. Un être banal, que personne ne voit vraiment qui soudain bascule en cédant à ses fantasmes et en traquant ses victimes…

La seconde chose qui rend la série fascinante, c’est le rôle de Stella, un personnage féminin fort qui s’assume dans un monde d’hommes, elle est très froide pleine de secrets. The Fall repose sur le lien étrange qui se crée entre la policière et le tueur, chacun représentant ce que l’autre déteste le plus et ils deviennent de plus en plus obsédé l’un par l’autre.

Il y a trois saisons à la série, de 5/6 épisodes chacune, sachant que la 3eme est nettement moins puissante que les 2 premières

A voir aussi sur ce thème

Hannibal

“Hannibal” raconte les aventures d’Hannibal Lecter, le cannibale du “Silence des agneaux” en version série. Ici, on rencontre Hannibal avant le film, et la série avec Mads Mikkelsen raconte l'étrange relation entre le célèbre psychiatre et l'un de ses patients, un jeune profiler du FBI...

The Prodigal Son

Malcolm Bright est un criminologue reconnu, qui connaît la façon de penser des tueurs et comprend le fonctionnement de leur esprit. Pourquoi ? Parce que son père était un tueur en série : le Chirurgien. Grâce à sa capacité, le jeune homme aide la police de New York à résoudre des crimes.

Mindhunters

« Entrez dans la tête du tueur » c’est l’objectif N°1 que se sont assigné deux enquêteurs du FBI. Au sein d’une cellule spéciale, ils décident d’aller prendre des leçons auprès de ceux qui ont été arrêtés, à la découverte de ce qu’ils peuvent avoir en commun.

