La miellerie à Tire d'aile et sa ruche vitrée pour découvrir la vie et l'œuvre des abeilles

Passionnés d’apiculture, Barbara et Franck nous proposent leurs produits bruts de la ruche : miel, gelée royale certifiée GRF, pollen frais et propolis. Ils nous accueillent dans leur miellerie pour nous faire connaître leur univers, leur métier et pratiques et la vie fascinante des abeilles 🐝