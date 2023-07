La noyade des enfants, le risque majeur de l'été.

Sans bruit, en 30 secondes et dans 20 cm d'eau

Pour Aymène Kebaili, pédiatre niçois et fondateur de l'application "Parentalis", la première chose à avoir à l'esprit c'est que l'image que l'on peut avoir d'un enfant qui se noie est bien différente de la réalité : "la noyade chez l'enfant, ce n'est pas comme dans les films. Il se noie sans aucun bruit en moins de 30 secondes dans 20 cm d'eau.

On est loin de l'image de la personne qui lève les bras et qui crie au secours.

La surveillance est indispensable. Le pédiatre, qui officie par ailleurs en réanimation à Nice le constate chaque été : dans les cas plus fréquents la noyade d'un enfant arrive malgré la présence d'adultes.

Oui mais "quand tout le monde surveille, personne ne surveille." Le cas classique c'est les adultes discutent pas très loin de la piscine, chacun pense que les autres surveillent... "On a typiquement le cas classique ici dans le sud : ce sont les vacanciers qui arrivent. Ils ont loué une maison, il y a une piscine, tout le monde s'amuse. Puis les adultes sortent peu à peu de l'eau pour le repas, et là les enfants font demi tour et retournent jouer dans la piscine. C'est là qu'il y a le drame."

Celui qui surveille est dans l'eau avec les enfants

Le drame justement, Mélinda Guéry l'a évité de justesse avec son fils de 3 ans. Comble de l'ironie, Mélinda est maitre nageur. Et tout s'est passé lors d'une fête durant laquelle plusieurs maitres nageurs étaient présents ! "Mon fils a glissé du bord de la piscine, il a fait un malaise. Ça prenait une minute, c'était fini. Il suffit de dix secondes de trop pour que ça soit le drame!" Depuis elle martèle encore plus vivement les messages de sécurité. Pour elle "le maillot flottant, les brassards, les frites, c'est super mais ce qui est indispensable c'est la surveillance constante"

Et de conseiller : "si vous êtes à plusieurs adultes, faites des tours de garde de 15 minutes, relayez-vous dans l'eau auprès des enfants".

Le pédiatre niçois ne peut qu'insister : "Idéalement, celui qui surveille il se baigne avec les enfants et dès qu'il n'en peut plus, il sort et on tourne. Mais en tout cas, laisser les enfants se baigner seuls, c'est à éviter absolument. Enfin quand on surveille on ne fait rien d'autre. On pose le téléphone".

Et une fois que tout le monde est sorti de l'eau, on pense à verrouiller ou fermer l'accès à la piscine... tout en gardant un œil sur les petits téméraires.

Des gestes de bon sens à garder à l'esprit cet été pour n'en garder que de bons souvenirs.

