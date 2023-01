La réserve des Ramières, conservatoire national pour le Peuplier noir.

Dans le réserve, le Peuplier noir pousse naturellement et domine les bords de la rivière Drôme. Marc VILLAR est directeur de recherche à l'INRAE (Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement) spécialiste du Peuplier noir et des forêts alluviales.

Jeunes pousses sur les galets - Jérôme ARMAND / RNN des Ramières du Val de Drôme