La Route des Jouets : Avengers et super héros, les enfants les adorent !

"Avengers : Endgame" a effectué le meilleur démarrage de l'histoire du cinéma en rapportant plus de 1,2 milliard de dollars de recettes mondiales lors de son premier week-end d'exploitation. C'est aussi le premier film à dépasser les 2 milliards de dollars de recettes après onze jours d'exploitation. Il est devenu en douze semaines d'exploitation le long-métrage le plus lucratif de l'histoire devançant "Avatar"

Spiderman - Marvel

Cette année, les super héros seront sans nuls doute très convoités par les super enfants ! Spideman, Captain America, Ant-Man, Black Panther, Daredevil, Dead Pool, Iron Man, Hulk, les gardiens de la galaxie, ou encore les 4 fantastiques… Sous le sapin, il y aura forcement un super héros demandé au père Noel….

Lego Avengers - Marvel - Lego

C’est bien sur Lego qui tire son épingle du jeu, dans la bataille des jouets dérivés du film, avec de jolis ensembles à construire…. Autour des scènes mythiques du film.

Quartier général des Avengers, attaque de Spiderman, salle des armures d’Iron Man, avions de Captain Marvel, les enfants pourront recréer et jouer avec les scènes les plus représentatives du film, en assemblant décors et figurines. A retrouver ci-dessous, la revue en vidéo de la Salle des Armures d'Iron Man par le vidéaste Geekme3 :

Batman fête ses 80 ans aussi, et le super héros à la cape noire n’a pas pris une ride….

A la télévision, au cinéma, sans oublier en bande dessinée, l’homme chauve-souris plait autant aux enfants qu’aux parents.

Parents qui par exemple pourront s’offrir la très belle Batmobile en Lego, une reproduction fidèle de 3300 pièces, plus de 60 cm de long, en briques de plastique… Un jouet à collectionner tout de même coûteux : il faudra 250 euros au père Noël pour faire plaisir.

Lego Batmobile 1989 - Lego

Plus abordable, les figurines MATTEL ou HASBRO reprennent évidemment les traits de tous ces supers héros.

Figurines Hasbro - Avengers - Flickr

Pour les super enfants qui veulent vraiment devenir des supers héros… le fabricant NERF propose des versions sécurisées des armes des Avengers… comme notamment le poing armé d’Iron Man ou de Hulk, qui permet de lancer des projectiles en mousse, pour jouer, sans se blesser...

Jouet Nerf - Avengers - Nerf

Enfin, pour un look complètement Marvel, American Tourister (filiale de Samsonite) et les studios du même nom s’associent pour une nouvelle collaboration. Elle propose un sac à dos et une valise « Urban Groove » pour un style pop en toutes circonstances. Enfants et parents seront fans, pour jouer les super-héros au quotidien et en famille.

Sac à Dos American Tourister - Marvel © Radio France - Nicolas Bedin

Adaptés à la ville et au voyage, ces deux compagnons de route seront les meilleurs alliés des amateurs de la culture pop, et de l’univers Marvel.